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初一新北苗栗清晨6度以下 白天陽光露臉氣溫漸升

2025/1/29 10:17（1/29 10:26 更新）
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圖為民眾到新北市新莊宏泰商業市場採買。（中央社檔案照片）
圖為民眾到新北市新莊宏泰商業市場採買。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黎建忠台北29日電）中央氣象署今天發布低溫特報，清晨受寒流及輻射冷卻影響，新北及苗栗局部地區都出現6度以下氣溫。白天陽光露臉，氣溫逐漸回升，但日夜溫差大需留意添加衣物。

根據氣象署今天測得最低溫出現在苗栗縣三灣鄉的大河測站，約在凌晨3點僅測得2.3度，另外包括基隆市、新北市凌晨也都有出現6度以下低溫。

氣象署表示，由於白天陽光露臉，加上寒流開始減弱，氣溫逐漸回升，預測北部、東半部及澎湖、金門高溫16至19度，中南部20至22度，馬祖約13度，但因日夜溫差大，民眾還是得留意添加衣物。

至於降雨方面，由於水氣仍偏少，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，只有花東地區有零星短暫雨。

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明天就是初二回娘家的習俗，氣象署預估，風向漸轉偏東風，各地白天氣溫回升，輻射冷卻影響，早晚天氣偏冷，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

初三開始風向轉東南風，水氣漸增，東部、東南部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區晚起由於鋒面接近，也將轉為有局部短暫陣雨的天氣。（編輯：郭諭儒）1140129

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