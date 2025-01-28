玉山凌晨零下14.5度 氣象站20年來次低紀錄

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（中央社記者汪淑芬台北28日電）氣象署觀測，玉山今天凌晨2時4分，氣溫降至攝氏零下14.5度，為玉山氣象站20年來記錄到的次低溫。

中央氣象署觀測，今天玉山沒有降雪，但寒流影響，於凌晨2時4分，氣溫降至零下14.5度，比2021年零下14度還低，上一次玉山氣象站測到的最低溫是2005年零下15.2度。

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今天高山低於零下10度的，還有台中南湖大山的南湖圈谷零下11.4度，以及南投合歡山零下10.4度。

平地部分，寒流加上輻射冷卻效應，多處也出現10度以下低溫，最低是新北石碇3.6度、苗栗公館4.3度、彰化芬園4.7度、新北關渡5.2度、苗栗大河及基隆5.3度、桃園大溪及台中霧峰5.5度。（編輯：張雅淨）1140128

圖為今天凌晨3時各地氣溫分布。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）