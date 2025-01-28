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新北兩天疑猝死11人 警消籲長者注意保暖

2025/1/28 12:09（1/28 12:41 更新）
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近來寒流來襲，新北市消防局提醒市民注意防寒，隨著氣溫下降，市民應保持頭部、頸部、手部和腳部溫暖，特別是年長者及心血管疾病患者起床時應放慢動作，並穿戴保暖衣物。若有緊急狀況時可撥打119，警消會盡速提供緊急救護。圖為新北聯醫三重院區急診處。中央社記者王鴻國攝 114年1月28日
近來寒流來襲，新北市消防局提醒市民注意防寒，隨著氣溫下降，市民應保持頭部、頸部、手部和腳部溫暖，特別是年長者及心血管疾病患者起床時應放慢動作，並穿戴保暖衣物。若有緊急狀況時可撥打119，警消會盡速提供緊急救護。圖為新北聯醫三重院區急診處。中央社記者王鴻國攝 114年1月28日
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（中央社記者王鴻國新北28日電）近來寒流來襲，新北從昨天凌晨到今天上午8時，就有13人疑因內科OHCA（到院前心肺功能停止）送醫急救，但仍有11人宣告不治，警消提醒長者注意保暖。

新北市消防局表示，根據統計，從昨天凌晨起，一天共有6人內科OHCA送醫，救活1人，今天凌晨到上午8時共有7人內科OHCA送醫，救活1人。患者內科OHCA原因不一定與氣溫驟降有關連。

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消防局提醒市民注意防寒，要保暖衣物、保健活動、保持警覺，以及不要暴飲暴食、不要飯（酒）後泡澡、不要情緒起伏過大，若有狀況不要拖，儘速就醫，家中如有長輩或心血管患者，務必加強居家防護。

消防局表示，隨著氣溫下降，市民應保持頭部、頸部、手部和腳部溫暖，特別是年長者及心血管疾病患者起床時應放慢動作，並穿戴保暖衣物。如清晨外出活動時，應先評估自身狀況，做好保暖措施，避免較長時間待在寒冷環境中。若有緊急狀況時可撥打119，警消將儘速提供緊急救護。（編輯：張雅淨）1140128

#猝死
#寒流
#OHCA
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