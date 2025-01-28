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安寧病房團圓夜 老兵牌「元寶」烹煮家的滋味

2025/1/28 10:30（1/28 11:16 更新）
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台北榮民總醫院安寧共照護理師鍾俐貞（左起）、安寧居家護理師劉千右與大德安寧病房護理長陳小妮合影。中央社記者陳婕翎攝 114年1月28日
台北榮民總醫院安寧共照護理師鍾俐貞（左起）、安寧居家護理師劉千右與大德安寧病房護理長陳小妮合影。中央社記者陳婕翎攝 114年1月28日
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（中央社記者陳婕翎台北28日電）團圓夜是與家人共渡的美好時光，在安寧病房裡，家人的定義被重組，退伍老兵的「元寶」烹煮家的滋味，一口水餃下肚，不僅是過年祝福，更將病人、家屬與護理團隊調味成一家人。

農曆春節連假，是與家人團聚的時光，尤其除夕更是華人最重要的家庭團圓夜，但有一群人犧牲了與家人團聚的時間，台北榮民總醫院安寧緩和醫療團隊就在其中，他們堅守崗位，陪伴生命最後一站。

「在團圓的日子，病房裡的人都是我的家人」，這是一名退伍軍人伯伯家屬說過的一句話，讓北榮安寧共照護理師鍾俐貞至今仍非常感動，當年她還在安寧病房工作，家屬都會把護理師視為家人，伯伯家有過年吃「元寶」的習俗，伯伯的兒子和太太熱情將水餃分享給她。

鍾俐貞笑著回憶，那時伯伯在一旁睡著，伯伯的太太做為發言人轉述，「我們家老頭子很慷慨，妳今天沒有吃，他會很生氣」，一口水餃下肚，安寧病房家屬才有團圓過年的感動，後來才知道原來當年伯伯在軍隊當長官，很會照顧人，下屬到伯伯過年都有家人般的待遇。

北榮大德安寧病房護理長陳小妮說，讓安寧病房成為家的延伸，幽谷伴行，減少恐懼。還記得曾有一年護理團隊推出春節包水餃活動，各家媽媽使出看家本領，包出獨門花樣，各家交流與傳承，讓本來不熟的家屬們在走廊巧遇都會打招呼，好似街坊鄰居串門。

當安寧緩和醫療團隊從醫院走進家中，對今年轉任北榮安寧居家護理師的劉千右而言，是一場新挑戰，過年前的準備繁瑣而細緻，需要確保儲備充足的物資、評估患者狀況，選擇安寧居家的家屬不是害怕病人在過年期間離世，而是擔心病人過世前感到不適，影響過年氛圍。

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華人社會內斂，很多家屬不敢將情感表現出來，劉千右分享，有時需要成為病家的代言人，今年過年前訪視，「你是不是覺得這是最後一年一起過年」，這句話打破了沉默，讓1名家屬忍不住流下眼淚，一掃滯悶氣氛，讓家人感情流露重新啟動。

劉千右說，雖是首度陪伴安寧居家個案過年，但並不擔心，因在安寧病房工作多年，對多數情況已有預測，能提前為患者提供最好照護，想得多一點，甚至有時雞婆是對患者和家屬的責任。在訪視過程會鼓勵家屬保持平常生活模式，讓過年氛圍保持自然，病人才能安心。（編輯：陳清芳）1140128

#台北榮民總醫院
#華人
台北榮民總醫院安寧居家護理師劉千右（圖）陪伴安寧居家個案過年，為了能提前為患者提供最好的照護，會想得多一點，他認為這是對患者和家屬的責任。中央社記者陳婕翎攝 114年1月28日
台北榮民總醫院安寧居家護理師劉千右（圖）陪伴安寧居家個案過年，為了能提前為患者提供最好的照護，會想得多一點，他認為這是對患者和家屬的責任。中央社記者陳婕翎攝 114年1月28日
護理師劉千右（圖）剛轉任台北榮民總醫院安寧居家團隊，認為安寧緩和醫療從醫院走進病患家中，是一個新挑戰，過年前的準備工作繁瑣而細緻，需要確保儲備充足的物資、評估患者狀況。中央社記者陳婕翎攝 114年1月28日
護理師劉千右（圖）剛轉任台北榮民總醫院安寧居家團隊，認為安寧緩和醫療從醫院走進病患家中，是一個新挑戰，過年前的準備工作繁瑣而細緻，需要確保儲備充足的物資、評估患者狀況。中央社記者陳婕翎攝 114年1月28日
鍾俐貞
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