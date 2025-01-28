國家公園人員除夕夜留守 身處高山離島靠視訊團圓

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（中央社記者高華謙台北28日電）民眾過年在餐桌熱鬧團聚、在社群較勁澎湃菜色時，有一群國家公園人員正在3000公尺高山、或數百公里遠的小島守護國家公園，思鄉只能靠視訊排解，但他們也找出調適方法，在年節氛圍中短暫喘息。

全台共9個國家公園與1個國家自然公園，除了東沙環礁國家公園尚未開放遊客登島，國家公園在農曆春節期間僅除夕公休，其餘時間都有國家公園人員堅守崗位，守護園區安全。

玉山國家公園管理處副處長邦卡兒．海放南告訴中央社記者，過年期間遊客常多出3到4倍，最大挑戰是車多，加上冬季較缺水源，水管也可能結冰爆裂，因此過年前都要儲滿水塔、預備管線，以確保公廁與山屋用水。

他說，過年是最繁忙時刻，尤其冬季登山狀況非常多，排雲山莊在除夕有開放住宿，因此4處外站都要有一半人力留守，以處理山友高山症、裝備不夠、受困失聯等緊急事故。也因為過年上班很辛苦，他們會買食材上山煮火鍋，除夕夜一起圍爐。

太魯閣國家公園受地震重創正分期復原。太魯閣國家公園蘇花站主任黃瑞諒表示，預期今年過年遊客會比往年少很多，且有些廁所被震壞，加上颱風導致多處砂石淤積，過年前仍須加強清潔。

黃瑞諒說，他的父母在北部，因此過年留守確實會有點孤單；且花蓮仍不時有地震，家人一定會擔心，因此要主動報平安，有些工作也不敢讓長輩知道。

相較山林，留守離島另有一番光景。澎湖南方四島國家公園嶼坪管理站主任陳國永說，過年遊客不多，島上約6到7人值班，仍須維護園區及確認海水淡化廠運作。

陳國永表示，冬天海況不佳，往來澎湖馬公至南方四島的交通船經常停駛，因此通常整個過年都會在島上度過，而留守人員在除夕夜會各自從家鄉帶來喜愛的飯菜，與安檢所、衛生所等「友軍」圍爐，島上居民也會來串門子。

談及過年值班最大挑戰，陳國永笑說「孩子會打電話來」，過年總要有人留守，但還是可以透過視訊調適，也安排過年後再與家人出遊。他也會在大年初一邀站內人員一起登走島上小山，希望大家不要覺得孤單，也象徵為新年做準備。

相較澎湖的溫馨圍爐，距離高雄450公里、有「南海明珠」美譽的東沙環礁國家公園則相當熱鬧。自願值班的技士梁藝蓓表示，過年期間仍有海巡署、東沙管理站等多人留守，大家在除夕會搭軍方伙食，品嚐澎湃的龍蝦海陸鍋，過年期間還有全島的運動競賽、環島競走與淨攤活動。

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梁藝蓓說，東沙環礁駐島人員平時勤務繁忙，過年是難得可以在工作後放鬆、交流的時刻。像東沙管理站在過年前要確保食物、房屋修繕工具、保育器材的採購與運補；過年時仍要維護污水處理廠等民生設施，也要出海巡察生態與生物是否有被採撈或垃圾纏繞等異常狀況。

東沙島四面環海，遊走皎白沙灘就能觀察多種生物活動，下水也有珊瑚與七彩魚類相伴。但梁藝蓓表示，島上沒有高山遮蔽，東北季風所挾強風是一大考驗；此外，因網路奇差無比，站內人員會預先下載影片、煮飯研發料理，或繼續記錄生態來度過下班時光。（編輯：謝佳珍、林克倫）1140128