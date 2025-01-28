台南地震收容增至116人 楠西等地災戶拆除清運初步完成

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（中央社記者楊思瑞台南28日電）台南21日至今連續多起地震造成楠西區等地災情，台南市政府加速災後復原，已初步完成相關拆除及清運工作，收容處所安置人數增加至116人，協助受災戶暫時安心吃年夜飯。

台南市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，春節期間，民間水電行工作訂單多，但有許多熱血志工願意進入災區投入修繕工作，令人感佩，其中2016年0206震災受災戶「思樂冰妹妹」林素琴，這次也帶著自家工班協助復原工作，當初的淋雨者如今成為撐傘者，相當動人。

黃偉哲表示，感謝各界團結一致，所有災後復原工作已超前進度完成，讓所有受災戶能在年前有個安身之所，安心過年，更感謝犧牲春節假期投入救災工作的市府輪值員工、國軍及志工。

台南市政府提供資料指出，震災後許多民宅毀損，工務局立刻動員3個工務大隊及廠商，全力協助楠西160件協助案件，包含磚石打除及清運。工務局調動大中型卡車、打石工還有大型吊車等搬運機具、人力，並與國軍一起協力合作。

市府指出，為加速清運效率，市府還動員30餘名員工進入災區搬除散落磚石，已完成最後清運，讓受災戶得以安心過年。

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市府指出，除了協助楠西災戶打除危險構造及清運，市府勞工局也動員做工行善團修復水電管路設施，統計至26日已動用水電專長志工120人次，服務災民修復管路348處。

南市府環保局指出，截至今日共出動111輛次機具及308人次，累計清運1633.6公噸災後廢棄物，農曆年期間受災民眾若有廢棄土石磚瓦需清運，可聯絡當地清潔隊安排清運，將調度資源全力協助安排清運。（編輯：唐聲揚）1140128