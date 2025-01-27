台南受地震災損多 陳亭妃允助居民重建家園

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（中央社記者楊思瑞台南27日電）21日至今多次有感地震導致台南地區不少建築物受到災損，民進黨立委陳亭妃今天攜帶各界捐助物資前往楠西、玉井等受災較嚴重地區關心住戶，承諾協助受災戶重建家園。

陳亭妃今天先前往楠西北極殿，為當地民眾準備熱騰騰的小火鍋，她說，盼用一鍋鍋溫暖熱湯化解寒意，帶給受災民眾久違的溫馨，不僅能驅散寒冷，也能讓大家感受到社會關愛。

陳亭妃接著轉往綠柏園安置中心，親手將睡袋送到需要的人手中，她說，受災民眾此時本該歡喜迎接新年，卻因災難被迫離家，希望這些物資能為大家增添一絲安慰。

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陳亭妃隨後再前往玉井區清芳社區活動中心，現場分發600箱泡麵，協助物資配送到各災區據點，並走訪玉井區玉田里物資發放點，關心災情嚴重地區，傾聽居民心聲。

陳亭妃表示，重建的路或許艱難，但她一定會與受災戶攜手同行，協助大家早日重建家園，回復正常生活，此次感謝社會各界慷慨捐助，每份物資都是一份關懷，每個愛心都是前進的力量，點燃災民希望，也喚起更多人伸出援手，只要大家齊心協力，災後重建的明天一定更加美好。（編輯：陳清芳）1140127