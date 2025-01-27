台東5.2地震 氣象署：2週內可能有較大規模地震

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（中央社記者許秩維台北27日電）中央氣象署地震測報中心表示，今天上午發生震央在台東縣的芮氏規模5.2地震，台中以南會對地震有感；大埔地震的餘震雖然遞減中，但研判1、2週內可能還會有較大規模的地震發生。

根據中央氣象署最新資訊，今天上午8時18分發生芮氏規模5.2地震，地震深度6.5公里，震央位於台東縣政府西方10.2公里（位於台東縣台東市），最大震度台東縣、屏東縣4級，氣象署也針對屏東縣、台東縣發布國家級警報。

中央氣象署地震測報中心課長趙曉玲在說明會中指出，今天上午的地震震央在台東縣，地震深度較淺，以台東縣卑南、台東市、屏東縣瑪家測到4級震度較大，嘉義、台南也有2級震度，氣象署也對屏東縣和台東縣發布國家警報，台中以南會對地震有感，北部地區比較沒有感覺。

趙曉玲提到，這起地震原因和菲律賓海板塊和歐亞板塊碰撞有關，蒐集這個震央的半徑30公里、深度30公里的歷史地震資料來看，規模5.2以上地震數量很多，顯示地震發生頻率很高，例如在2006年4月1日也曾發生規模6.2的地震，接近鹿野斷層。

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趙曉玲表示，根據統計資料顯示，截至今天上午8時37分，大埔地震的主震和有感餘震累計達119個，小區域86個、顯著有感33個，地震數量大致呈現逐日遞減中，今天發生的幾個小區域地震都接近主震南邊，研判1、2週內可能還會有較大規模的地震發生。

媒體詢問，有宮廟先前預言今天清晨有大地震，此舉是否涉及違反氣象法或社會秩序維護法，趙曉玲回應，根據氣象法規範，如用科學觀測儀器偵測出的資料來預測，才會違反氣象法，因此宮廟不在此列；至於是否違反社維法，就要看是否有人檢舉。（編輯：陳政偉）1140127

（圖取自國家災害防救科技中心官方LINE帳號）