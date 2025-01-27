加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

台東5.2地震 氣象署：2週內可能有較大規模地震

2025/1/27 11:11（1/27 12:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台東縣台東市27日上午8時18分發生芮氏規模5.2地震。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
台東縣台東市27日上午8時18分發生芮氏規模5.2地震。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北27日電）中央氣象署地震測報中心表示，今天上午發生震央在台東縣的芮氏規模5.2地震，台中以南會對地震有感；大埔地震的餘震雖然遞減中，但研判1、2週內可能還會有較大規模的地震發生。

根據中央氣象署最新資訊，今天上午8時18分發生芮氏規模5.2地震，地震深度6.5公里，震央位於台東縣政府西方10.2公里（位於台東縣台東市），最大震度台東縣、屏東縣4級，氣象署也針對屏東縣、台東縣發布國家級警報。

中央氣象署地震測報中心課長趙曉玲在說明會中指出，今天上午的地震震央在台東縣，地震深度較淺，以台東縣卑南、台東市、屏東縣瑪家測到4級震度較大，嘉義、台南也有2級震度，氣象署也對屏東縣和台東縣發布國家警報，台中以南會對地震有感，北部地區比較沒有感覺。

趙曉玲提到，這起地震原因和菲律賓海板塊和歐亞板塊碰撞有關，蒐集這個震央的半徑30公里、深度30公里的歷史地震資料來看，規模5.2以上地震數量很多，顯示地震發生頻率很高，例如在2006年4月1日也曾發生規模6.2的地震，接近鹿野斷層。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

趙曉玲表示，根據統計資料顯示，截至今天上午8時37分，大埔地震的主震和有感餘震累計達119個，小區域86個、顯著有感33個，地震數量大致呈現逐日遞減中，今天發生的幾個小區域地震都接近主震南邊，研判1、2週內可能還會有較大規模的地震發生。

媒體詢問，有宮廟先前預言今天清晨有大地震，此舉是否涉及違反氣象法或社會秩序維護法，趙曉玲回應，根據氣象法規範，如用科學觀測儀器偵測出的資料來預測，才會違反氣象法，因此宮廟不在此列；至於是否違反社維法，就要看是否有人檢舉。（編輯：陳政偉）1140127

#台中市
#台東縣
#地震
#社會秩序維護法
#屏東縣
#台東
#中央氣象署
#中央氣象署地震測報中心
（圖取自國家災害防救科技中心官方LINE帳號）
（圖取自國家災害防救科技中心官方LINE帳號）
（圖取自國家災害防救科技中心官方LINE帳號）
（圖取自國家災害防救科技中心官方LINE帳號）
延伸閱讀
0121嘉義地震逾百起餘震 氣象署：民眾勿過度驚慌地震來時如何保命？不同情境避難原則一次看地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知睡夢中被震醒如何避難？消防署：速用枕頭棉被護頭頸寒流南下高山有局部降雪機率 小年夜非常寒冷吳德榮：小年夜起寒流南下 濕冷轉乾冷平地低溫探5度以下
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

86
更多編輯台推薦新聞：