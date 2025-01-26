寒流南下高山有局部降雪機率 小年夜非常寒冷

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）氣象署表示，今天下午起降雨轉趨明顯氣溫越晚越冷，今晚到明晨寒流南下，氣溫明顯下降，高山有局部降雪機率。小年夜白天寒流影響各地天氣非常寒冷，白天起乾冷空氣南下水氣逐漸減少。

春節連續假期第2天，交通部中央氣象署表示，今天水氣漸增，台灣北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，下午開始隨著寒流南下伴隨水氣增加，降雨轉趨明顯，基隆北海岸及北部地區有局部較大雨勢發生，其他地區為多雲，預測各地氣溫愈晚愈冷，入夜後台南以北、宜蘭及澎湖氣溫將會降到攝氏11至14度，其他地區約16、17度，金門及馬祖約10度。

氣象署表示，今晚到明晨寒流南下各地氣溫明顯下降，明天白天受寒流影響，各地天氣非常寒冷，中部以北、東北部及東部地區將有10度以下低溫，台灣其他地區11至13度，高溫方面，北部及東北部僅13至14度，其他地區16至18度，離島的澎湖全天12至14度，金門9至15度，馬祖8至10度。

近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜等現象，較為溼滑，上山活動務必注意安全；氣象署表示，今晚至明天3000公尺以上高山及北部、東北部1500至2000公尺以上高山有局部降雪的機率。

降雨方面，氣象署表示，今晚至明晨基隆北海岸及北部山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東半部地區及中南部山區、馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲。明天白天起乾冷空氣南下，水氣逐漸減少，除花東地區有局部短暫雨之外，北部、東北部地區及中南部山區為短暫雨後多雲的天氣，其他地區為多雲到晴。

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此外，東北風明顯偏強，今晚台南以北、宜蘭、花蓮沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖將有9至10級強陣風，苗栗至台南地區、高雄、臺東沿海空曠地區及金門、馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；而在基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率，氣象署提醒上述地區活動請注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，27日寒流南下，環境風場為東北風，東北風挾帶微量境外污染物影響台灣及離島，影響程度需視降雨情況及上游污染物累積而有所變化，中南部地區位於下風處，污染物易累積，彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。（編輯：林恕暉）1140126