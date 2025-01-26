春節連假第2天國道路況 高公局籲下午避開6塞車路段

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（中央社記者楊淑閔台北26日電）今天為春節連假第2天，高公局預判下午重點壅塞路段為國1南向楊梅－新竹、彰化系統－埔鹽系統等路段，提醒駕駛人使用高公局高速公路1968網站及App、收聽警廣掌握路況避開。

交通部高速公路局發布資訊指出，預判下午重點壅塞路段為國1南向楊梅－新竹、彰化系統－埔鹽系統；國3南向土城－關西；國5南向南港系統－頭城；國6西向舊正－霧峰系統；以及國10西向仁武至左營端等路段。

高公局建議用路人透過高公局高速公路1968網站及App，以及在行駛途中收聽警廣，掌握即時路況資訊，以利避開國道壅塞路段及時段。

今天截至上午11時，國道全線交通量為29.8百萬車公里，高公局預估今天交通量為105百萬車公里，仍在預期流量範圍內。上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹、高架南向中壢轉接道至楊梅端，其餘路段行車都能大致維持正常。

另外，高公局指出，今天上午有幾件事故造成回堵，影響整體車流。包含上午9時29分於國1北向364.1公里處發生2輛小客車追撞事故，占用最外車道，上午9時45分排除，後方車流回堵1公里。

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10時40分於國1北向348.5公里處發生5輛小客車追撞事故，占用內線車道，上午11時15分排除，造成後方車流回堵6公里。

以及11時3分於國1北向198.4公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，上午11時20分排除，造成後方車流回堵2公里。（編輯：方沛清）1140126