春節連假首日路段順暢 估5路段1/26有出遊車潮
2025/1/25 17:37（1/25 17:50 更新）
（中央社記者劉建邦台北25日電）交通部公路局表示，今天是春節連假第一天，除台2線大武崙路段西向等路段有短暫車多壅塞，其餘路段皆順暢，預估台2線關渡至淡水路段等5路段在26日將有出遊車潮。
交通部公路局發布新聞資料指出，今天是農曆春節連假第一天，台2線大武崙路段西向、台9線東澳隧道至東澳端南向、台65線泰山至國道1號北向、土城至國道3號南向、台74線太平至霧峰東向等路段、台86線仁德段東向有短暫車多壅塞，其餘路段皆順暢。
公路局表示，26日為春節連假第2天，因這次春節連假有9天，整體返鄉車流較往年分散，部分民眾利用連假前半段規劃出遊行程，推估部分路段將有出遊車潮。
公路局預估26日有出遊車潮，包含台2線關渡至淡水路段、台64線接國道3號中和交流道路段、台74線台中環線接國3快官交流道路段、台3線大湖路段、台9線新店至烏來路段，建議用路人出發前，先查詢當地交通狀況再出發，避免塞在車陣。
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公路局表示，為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能，並視人潮機動增班，且督導各客運業者，落實人員與車輛安全整備。至今天中午，西部國道客運共行駛2844班次，疏運3.7萬餘人，東部國道客運路線行駛649班次，疏運9427人。
公路局指出，建議用路人出發前先查詢當地交通狀況再出發，避免塞在車陣，返鄉民眾可多搭公共運輸，依目前預售情形，西部國道客運有71%空位，東部國道客運有87%空位，有需求民眾至各客運業者網站查詢。（編輯：林恕暉）1140125
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