26日寒流襲台 除夕清晨中部以北低溫僅7至8度

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（中央社記者劉建邦台北25日電）春節連假開跑，中央氣象署預估26日下午寒流襲台，入夜後，台南以北的氣溫將下降到12至14度，此波寒流最低溫在28日除夕清晨，屆時中部以北、東北部低溫僅7至8度。

交通部中央氣象署預報員張承傳今天下午接受聯訪指出，北部、東北部在26日的白天有18至20度，其他地區約21至24度，下午起，各地氣溫將開始下降。

他說，預估台南以北、宜蘭的氣溫在26日夜間將下降到12至14度，其他地區約16至17度，此外，中部以北3000公尺以上與北部1500公尺以上高山有機會降雪。

張承傳表示，預估27日氣溫持續下降，北部及東北部地區白天僅12度，中部及花蓮地區約14至15度，南部約16度；28日除夕至29日初一清晨持續受寒流影響，白天有陽光，氣溫稍回升，北部達約14度至15度，入夜後氣溫下降。

依據中央氣象署發布氣象報告概況，26日台灣北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區及馬祖有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。

此外，基隆北海岸及北部山區26日有短暫雨，並有局部較大雨勢發生機率，北部及東半部地區、中南部山區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲。基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島有發生長浪的機率。

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針對海上強風特報，氣象署表示，26日上午南沙島海面平均風力將增強至6級，最大陣風8級；晚上各海面平均風力將增強至6到7級，最大陣風9級，

氣象署指出，26日下午至晚上的台灣東南部海面及台灣海峽南部的平均風力，將增強至6到7級，最大陣風9級；晚上起台灣北部海面及台灣東北部海面平均風力將增強至7到8級，最大陣風10級，船隻應特別注意海上強風。（編輯：林恕暉）1140125