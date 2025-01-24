加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
過年連假國道高乘載、塞車時段一次掌握 11替代路線避車潮
首頁 / 生活

春節9天連假將至 台北各醫學中心看診資訊一次看

2025/1/24 16:33（1/24 17:20 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台大醫院。（中央社檔案照片）
台大醫院。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧、沈佩瑤台北24日電）農曆春節9天連假將至，各醫療院所調整看診時間，其中台北各大醫學中心看診資訊，中央社整理一次看。

台大醫院

1月27日正常開診。1月28日起至30日（除夕至初二）全面停診，31日（初三）開始部分開診，但急診24小時服務。1月15日起，可提早領1月25日至2月2日的連續處方箋。

馬偕醫院

馬偕紀念醫院、淡水馬偕紀念醫院、馬偕兒童醫院農曆春節期間急診照常，1月27日照常服務。1月28日起至30日（除夕至初二）門診休診，1月31日（初三）開設春節特別門診，2月1日（初四）起全面恢復正常門診。

台北榮總

1月25日星期六，上午正常門診。1月27日星期一（小年夜）至31日星期五（初三），門診休診；門診檢查、檢驗及領藥均停止服務；開設傳染病特別門診，民眾若有呼吸道或腸胃道相關症狀者，應至中正二樓傳染病特別門診（原乳醫中心）就醫。2月1日星期六（初四），上午開立春節特別門診。2月3日星期一（初六）起恢復正常門診（含大我門診）、檢驗、領藥及夜診均恢復正常服務。

新光醫院

1月28日（除夕）至31日（初三），一般門診、門診手術、檢查、檢驗及慢性病連續處方箋領藥停止服務。急診、住院、分娩、洗腎照常服務。2月1日（初四）門診部分開診，慢性病連續處方箋領藥恢復服務。

台北長庚醫院

1月27日（小年夜）環亞門診部正常開診，文華門診部皮膚科有開診。1月28日（除夕）門診停診。1月29日（初一）至31日（初三）環亞門診部開設春節特別門診。2月1日（初四）環亞門診部正常看診，文華門診部休診。

三軍總醫院

1月28日（除夕）至31日（初三）內湖及汀州院區門診休診。1月29日（初一）至31日（初三）於內湖院區急診室開設「春節呼吸道傳染病特別門診」，提供有呼吸道感冒症狀之民眾就醫服務，包含成人診29日上、下午診，30日下午診，31日下午診。以及兒童診30日上午診，31日上午診。

國泰醫院

1月28日（除夕）至2月1日（初四）春節假期，門診停診，急診及住院照常。另外，春節期間開設春節特別門診，為1月29日（初一）、1月30日（初二）、1月31日（初三）、2月1日（初四）上午兒科、下午內科各一診。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

振興醫院

1月25、27日門診正常，28日（除夕）休診，1月29日至31日開設春節傳染病特別門診，1月31日（初三）、2月1日（初四）開設內外科及心臟科綜合門診。（編輯：陳政偉）1140124

#春節
延伸閱讀
過年連假國道高乘載、塞車時段一次掌握 11替代路線避車潮過年天氣一覽 入冬首波寒流小年夜報到 初一回暖初四再轉冷流感疫情10年最高 疾管署春節加開特別門診1230次2025台北新北春節垃圾初幾收？六都清運表、舊衣與大型垃圾回收一次看
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：