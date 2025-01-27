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除夕國道估9路段壅塞 高公局籲南向下午出發

2025/1/27 19:35（1/27 19:58 更新）
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圖為國道3號坪林路段。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北27日電）明天是除夕夜，交通部高公局預估南向交通量將增加，重點壅塞路段包含國1南向楊梅至新竹、國3南向土城至關西、國5南向南港系統至頭城等9路段，建議用路人下午出發。

交通部高速公路局晚間發布新聞稿表示，今天為小年夜，下午除國3南向新竹系統至茄苳、國5北向宜蘭至坪林路段壅塞外，其餘路段行車狀況大致正常，國道整體交通量截至下午5時為66.6百萬車公里，預估今天交通量為102百萬車公里，在預期範圍內。

高公局指出，今天下午共發生3起導致回堵的事故，包含12時32分於國3南向68.1公里處的2輛小客車追撞事故、2時42分於國1南向164.1公里處的3輛小客車追撞事故、3時8分於國1南向153.8公里處的4輛小客車追撞事故，皆已排除。

高公局表示，明天除夕預估國道交通量為92百萬車公里，與平日年平均相近，不過南向交通量可達53百萬車公里，會是平日年平均的1.2倍。

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高公局指出，明天重點壅塞路段包含國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統；國3南向土城至關西、快官至霧峰；國5南向南港系統至頭城；國4西向潭子系統至豐勢；國6西向舊正至霧峰系統；國10東向鼎金系統至燕巢系統、西向仁武至左營端共9路段。

高公局提醒，明天國道疏導措施包含單一費率、開放路肩、匝道儀控等，建議南向用路人下午時段出發，以節省寶貴時間，出門務必檢查好車況、養足精神、繫妥安全帶、切勿超速並注意車前狀況、保持安全距離。（編輯：陳清芳）1140127

#新竹
#交通部高公局
#國道
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