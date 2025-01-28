除夕全台多雲到晴 花東零星短暫雨

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（中央社記者劉世怡台北28日電）入冬首波寒流發威，今天是除夕，氣象署表示，清晨中部以北及東北部低溫約攝氏6至9度，其他地區為10至12度；受到乾冷空氣影響，各地多雲到晴，僅花東零星短暫雨。

中央氣象署指出，今天除夕寒流及輻射冷卻影響，清晨中部以北及東北部低溫約6至9度，其他地區為10至12度，空曠地區及近山區處更低一些，其中嘉義以北、南投及宜蘭局部6度以下低溫。

白天部分，北部及宜蘭、花蓮高溫有15至16度，其他地區高溫約17至21度，澎湖全天12至16度，金門8至16度，馬祖7至11度。

天氣方面，受到乾冷空氣影響，各地大多為多雲到晴，只有花東地區有零星短暫雨；東北風明顯偏強，苗栗至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖易有9至10級強陣風，新竹以北及花蓮沿海空曠地區也有較強陣風。

基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生機率，民眾若在此地區活動，須注意安全。

此外，近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜等現象，較為溼滑，上山活動的民眾也須注意路況安全。

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根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天寒流影響，環境風場為東北風，中部以北位於迎風面，擴散條件較佳，雲嘉南以南位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（編輯：張雅淨）1140128