除夕返鄉、出遊車潮 國道上午7路段易壅塞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北28日電）今天是除夕，預估仍有返鄉、出遊車潮，高公局預測上午有7個路段容易壅塞，建議用路人盡量於下午時段出發。台鐵昨天的善化段電纜線事故，已回復雙線通車。

交通部高速公路局今天發布新聞稿指出，昨天全日交通量為95.9百萬車公里，與平日交通量92百萬車公里約略相同，預估今天交通量則為92百萬車公里。

高公局預判今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統等，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。

今天的國道疏導措施，包括單一費率收費、部分路段開放路肩、匝道儀控等。

交通部公路局則指出，省道易壅塞路段包含快速公路銜接國道路段（台64線接國3中和交流道），主要省道幹道（台61鳳鼻至香山），以及觀光景點聯外道路（北部台2線、台2乙線關渡至淡水路段、台2線福隆路段、台2線萬里至大武崙路段、台3線大溪路段等）等。

公路局建議用路人出發前可先以幸福公路App或智慧化省道即時資訊服務網查詢當地交通狀況，以避免塞在車陣中。

透過 Google News 追蹤中央社

另外，昨天台鐵善化段電纜線事故，已回復雙線通車，公路疏運協助調派24輛車接駁，總計疏運隆田站南下15車次、800人次；新市站北上12車次、219人次，共計27車次、1019名旅客。

根據公路局統計，昨天西部國道客運共計行駛5874班次，疏運8萬5487人，較去年同期增加8.5%；東部國道客運路線共計行駛1452班次，疏運1萬9953人，疏運人數較去年同期減少6.2%。（編輯：張雅淨）1140128