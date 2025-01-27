寒流發威跌破10度 初一回溫、2/3開工又有冷氣團

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（中央社記者陳昱婷台北27日電）入冬首波寒流發威，氣象署預估，最冷時段落在今晚至明天除夕清晨，全台低溫都有跌破10度的機率，中部以北下探6度，1月29日初一回暖後，2月3日收假開工將再有大陸冷氣團南下。

依據交通部中央氣象署預報，受到入冬以來首波達標的寒流及輻射冷卻影響，各地今天將越晚越寒冷，全台各縣市都有局部10度以下低溫發生的機率，中部以北及東北部低溫更下探6至9度。

氣象署預測，明天高溫北部、東北部及東部僅15至16度，其他地區18至22；降雨方面則因北方乾冷空氣南下，除東部及東南部地區有零星短暫雨外，各地大多為多雲到晴，不過高山路面可能出現積冰、結霜，較為溼滑。

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氣象署指出，這波寒流最冷的時段預期落在今天晚間至明天除夕清晨，1月29日初一起各地氣溫逐漸回升，1月31日初三將有鋒面接近帶來水氣，2月3日則會有大陸冷氣團南下，讓各地氣溫再度下降。

空氣品質部分，環境部預報資訊顯示，明天環境風場為東北風，中部以北位於迎風面，擴散條件較佳，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：陳清芳）1140127