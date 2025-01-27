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寒流來襲20縣市低溫特報 新北基隆等探6度以下

2025/1/27 17:41（1/27 17:58 更新）
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中央氣象署27日下午發布20縣市低溫特報。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
中央氣象署27日下午發布20縣市低溫特報。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社記者陳昱婷台北27日電）寒流來襲，中央氣象署今天下午更新發布20縣市低溫特報，台北市、新竹市、花蓮縣入夜持續10度或以下，新北、基隆、台中等8縣市6度以下，但降雨明顯減緩，轉為偏乾冷的天氣。

氣象署今天下午4時36分更新發布低溫特報，非常寒冷的橙色燈號區域為新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣及宜蘭縣，有6度以下氣溫發生的機率；台北市、新竹市、花蓮縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

寒冷的黃色燈號區域為彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣及金門縣，有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署指出，今天至29日清晨受寒流及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，提醒民眾加強保暖，避免長時間逗留在寒冷環境，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全。

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氣象署另發布陸上及海上強風特報，因東北風明顯偏強，今天苗栗至台南、花蓮沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖易有9至10級強陣風，新竹以北、宜蘭沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，台灣東北部、東南部海面及台灣海峽北部最大陣風10級，其他各海面最大陣風9級。

針對明天天氣，氣象署表示，除非常寒冷，各地大多為多雲到晴，僅東部及東南部地區有零星短暫雨，基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島則有長浪發生的機率。（編輯：陳清芳）1140127

#花蓮縣
#基隆市
#中央氣象署
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