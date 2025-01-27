桃園市拉拉山降初雪 民宿業者：遊客直呼賺到了

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（中央社記者吳睿騏桃園27日電）桃園市復興區今天清晨降下今年的初雪，桃園市復興區長蘇佐璽表示，到了上午10時許，在華陵里、拉拉山園區、三光里及高義里都有降雪，恩愛農場小老闆曾彥均說遊客直呼賺到了。

桃園市復興區長蘇佐璽告訴中央社記者，最早是華陵里在清晨約6時，拉拉山及中心路附近的民宿及露營區都飄下今年度的初雪，另外在往拉拉山國家森林遊樂區附近也已降雪，現在包括三光里的高山，還有高義里的雪霧鬧部落也下雪了，截至上午10時許都還在持續下雪。

蘇佐璽說，目前山上氣溫大概在攝氏2、3度左右，提醒計劃上山追雪的民眾注意安全，上山車輛必需加裝雪鏈，並遵照警消安全管制，民眾也需要填加保暖衣物，注意爐火使用安全，避免密閉空間使用碳火等。

拉拉山的恩愛農場小老闆曾彥均指出，雪是在差不多快天亮約5、6時開始飄落，其實這場雪來得有些突然，因為昨晚入夜11時許氣溫還有攝氏8度，沒想到溫度下降這麼快，「我們沒有預估會下雪」，到了上午10時許還在下雪，已經累積超過1.5公分。

曾彥均說，因為現在正處於過年前的連假，所以房間基本上都有8成滿，其實這幾天有民眾就想要追雪，原本依照氣象預報推測大概在明、後天才有可能下雪，因此昨天住宿的旅客原本也沒有抱太大的期望，但他們現在都很開心直呼「賺到了、賺到了」，上午路況都正常，民眾如果要上山要小心。

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桃園市警局大溪分局說，今天凌晨1時許，復興區桃116縣道11公里終點處的氣溫達冰點攝氏0度，伴隨持續細雨逐漸降下冰霰，造成路面結冰、行駛車輛打滑，大溪分局巴陵派出所派遣警力於派出所前實施交通管制，車輛如無加裝雪鏈，禁止進入桃116縣道及中心路。

警方呼籲，因為強烈寒流來襲氣溫驟降山區道路易降霜或路面濕滑影響行車安全，為確保用路人安全，相關單位已進行管制措施，民眾如欲行經管制路段，請配合管制人員並放慢速度以維護安全，另因天氣寒冷山區溫度較低，請民眾外出注意保暖。（編輯：陳清芳）1140127