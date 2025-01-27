國道數起事故均排除 小年夜下午估6路段壅塞

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（中央社記者許秩維台北27日電）今天是小年夜，高公局表示，上午發生數起追撞事故，目前均已排除；預判下午重點壅塞路段包括國1南向楊梅到新竹、國3南向土城到關西等6路段，建議用路人避開。

交通部高速公路局發布新聞稿指出，今天為春節連續假期小年夜，截至上午11時，國道全線交通量為26.4百萬車公里，預估今天交通量為102百萬車公里，在預期流量範圍內；上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹交流道，其餘路段行車狀況大致正常。

根據高公局資料顯示，上午4時19分於國3南向72.1公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線及中線2車道，於4時52分排除；7時41分於國3北向40.4公里處發生1輛小客車及1輛小貨車追撞事故，占用內2線車道，於8時排除；10時39分於國1南向210公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午11時排除。

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高公局提到，預判今天下午重點壅塞路段為國1南向楊梅到新竹和彰化系統到埔鹽系統、國3南向土城到關西、國5南向南港系統到頭城、國6西向舊正到霧峰系統、國10西向仁武至左營端等6路段；建議用路人透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

高公局提醒，今天氣溫驟降，民眾外出注意保暖，行車時保持較長跟車距離，小心駕駛及避免變換車道，以維護行車安全；並呼籲民眾出門務必檢查好車況養足精神，繫妥安全帶、切勿超速並注意車前狀況、保持安全距離。（編輯：陳政偉）1140127