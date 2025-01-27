楊梅休息站啟用3年5自撞事故 高公局：人為因素

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（中央社記者沈佩瑤台北27日電）國1楊梅休息站啟用3年來已發生5起自撞事故，遭質疑設計不良。高公局今天指出，分析事故地點資料，研判都屬於用路人操作或個人身心狀態導致，入口設計及交通設施符合規範。

國道1號楊梅休息站25日晚間發生車禍起火釀成4死4傷，而楊梅休息站自2021年底啟用以來，該地點5件自撞事故，其中包括2023年遊覽車駕駛疑分心自撞休息站護欄、2024年有男子駕車使用輔助駕駛功能未減速擦撞分隔島水桶等。

針對外界質疑道路設計不良、水泥護欄太硬等。交通部高速公路局發布新聞稿說明，依該地點發生的5件自撞事故資料分析顯示，事故原因主要為使用行車輔助系統、疲勞駕駛、分心駕駛等，都屬於用路人操作或個人身心狀態所導致的交通事故。

高公局表示，為加強提醒與警示，已陸續增加交通工程設施，包括增設路面速限標字、交通桿、導標、護欄設反光浪板、跳動路面減速標線，並增設視覺化減速標線，以強化警示效果及促使用路人依循車道標。

至於護欄太堅硬部分，高公局解釋，主要考量國道車速快，與進入休息站車輛須有區隔設施，因此比照國道中央分隔帶作法，採取水泥護欄方式，以避免車輛失控衝入休息站。此外，為增加車輛操作失誤的緩衝效果，已設有注水式交通桶及交通桿等警示設施。

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高公局強調，該路段均依照公路路線設計規範辦理，近期將再於此路段增設警示標誌，提醒用路人注意前方速限降低，除將先設置「請勿使用/輔助駕駛系統」標誌的強化設施，並已規劃包括擴大槽化區範圍及每2公尺加密設置雙排360度強化玻璃標記，增加警示效果。

高公局特別呼籲，輔助駕駛系統尚無法偵測道路所有情境，因此有其盲點及限制條件，若開啓輔助駕駛，應全程手握方向盤並注意車前狀況、保持安全距離，以確保行車安全。（編輯：陳政偉）1140127