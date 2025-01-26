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國1楊梅休息站火燒車4死4傷 警民搶救畫面曝光

2025/1/26 21:04（1/26 21:28 更新）
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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）國道1號楊梅休息站25日晚間發生車禍起火釀成4死4傷，第二公路警察大隊今天表示，案發地附近的楊梅分隊7名員警聽到聲響立刻衝出，並與熱心民眾合力救人，爭取黃金救援時間。

國道公路警察局第二公路警察大隊表示，國道1號楊梅休息站昨晚發生電動車自撞入口分隔島起火燃燒事件，造成4人死亡4人受傷，警方與民眾合力救援的影片也曝光，在倪姓男駕駛的電動車陷入火海時，楊梅分隊駐地內的游姓等7名員警，聽到撞擊聲後立即衝出協助救援。

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警方除拿取分隊駐地內的12支滅火器滅火，也緊急尋求休息站內商店提供滅火器，大家一邊持滅火器滅火，為爭取救援時效，還與熱心民眾合力將車門打開，試圖救出車輛上人員，在分工合作壓制火勢的同時，影片中的救援者不斷大喊「有人，這邊有人，趕快拉出來」，在將後座安全帶剪斷後才救出後座的年幼孩童們。

第二公路警察大隊指出，在楊梅分隊7名員警與現場民眾不畏火勢搶救下，第一時間英勇救護現場多名受困人員，爭取到黃金救援時間，家屬對於警方及時協助深感謝意，並讚許警察積極救護的舉動。（編輯：林恕暉）1140126

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