國1楊梅休息站小客車自撞4死4傷 家屬北上處理

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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）國道1號楊梅休息站25日晚間發生車禍已釀4死4傷，3名孩子都在車上的展姓父親說，2歲小兒子今晨不治，2名女兒還在搶救，顧不得自己還在醫院治療，只好匆忙出院處理後續事宜。

40歲倪男25日晚間駕駛電動自小客車，搭載妻子39歲展女與3名孩子，以及展女弟弟的3名小孩返鄉，行經國道1號楊梅休息站時不知何故自撞分隔島引發火燒車，倪男當場死亡，10歲的倪姓男送醫不治，4歲倪姓女童與2歲的展姓男童也於今天清晨宣告不治。

至於另外4名傷者仍在醫院救治，坐在副駕駛座的展女送醫昏迷指數低；8歲的倪姓男童有2度燒燙傷，醫插管手；11歲的吳姓女童臉部7%有2度燒燙傷；4歲的展姓女童送醫意識清楚。

展女的弟弟今天前往事故現場時表示，與妻小都跟姊姊一家人同住台中，最近他因為住院，妻子也在醫院陪同，所以3名孩子由姊姊協助照顧，24日姊姊與姊夫原本要帶孩子在台中遊玩，但因人潮太多所以先北上至姊夫桃園老家，25日準備返回台中，雙方會合後再回雲林過年，豈料25日晚間就接到噩耗。

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展男說，他匆忙出院趕赴桃園的醫院時，當時姊姊還有意識，也知道家人跟她說什麼，但腳部嚴重燒燙傷，後續恐將面臨截肢，難以相信只是簡單的出遊卻發生憾事。至於車子則是租賃公司的，倪男有使用輔助駕駛習慣，後續也會詢問租車公司車輛是否有狀況。

國道公路警察局表示，倪姓男子因不明原因撞擊楊梅休息站車道分隔島護欄，導致車輛起火燃燒，初步了解車輛有超載情形，確切事故原因有待釐清，楊梅休息站事故現場，今天也派員進行交通指揮，並會持續到年節期間。（編輯：方沛清）1140126