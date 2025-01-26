國1楊梅休息站車禍4死4傷 檢擇期解剖駕駛

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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）國道1號楊梅休息站25日晚間發生車禍釀4死4傷，桃園地檢署檢察官林奕瑋今天下午會同法醫前往中壢殯儀館相驗，檢方表示，將擇期解剖肇事駕駛倪男的遺體以釐清事故原因。

桃園地方檢察署下午發布新聞稿表示，昨晚7時27分在國道1號南向71.3公里處楊梅休息站，發生交通事故，檢察長戴文亮立即指示與國道公路警察局聯繫處理，並由第二公路警察大隊於今天中午報由桃園地方檢察署司法相驗，桃檢指派檢察官林奕瑋率同法醫前往。

桃檢指出，事故車輛是由倪姓駕駛，並搭載1名成年乘客及6名未成年乘客，全車共8人，其中駕駛及3名未成年乘客共4人死亡，其餘乘客仍在醫院醫治中。檢察官相驗後，成年駕駛死者將擇期解剖，未成年乘客死者分別因頭腹部外傷、胸腹部出血引起外傷性休克死亡，將積極調查釐清相關事故發生事實及原因。

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桃園縣政府消防局表示，40歲倪男25日晚間駕駛電動自小客車，搭載39歲展女與6名孩童共8人，行經國道1號楊梅休息站時不知何故自撞分隔島引發火燒車，倪男當場死亡，10歲的倪姓男童送醫不治，4歲倪姓女童與2歲的展姓男童也於今天清晨宣告不治。

至於另外4名傷者仍在醫院救治，坐在副駕駛座的展女送醫昏迷指數低；8歲的倪姓男童有2度燒燙傷，送醫院後插管手術；11歲的吳姓女童臉部7%有2度燒燙傷；4歲的展姓女童送醫意識清楚。（編輯：林恕暉）1140126