國道1號楊梅休息站電動車超載自撞起火 已4死4傷

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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）國道1號楊梅休息站25日晚間發生車禍，倪姓男子駕駛電動自小客車撞上分隔島當場死亡，10歲倪姓男童送醫不治，4歲倪姓女童及2歲展姓男童今天清晨宣告不治，其餘4人仍救治中。

據指出，倪男與展女計畫返鄉過年，車上載有6名孩童，其中3名為2人子女，另3名孩童為親戚小孩。

桃園市政府消防局今天表示，昨晚接獲報案，現場為電動車自撞分隔島後起火，火勢於8時撲滅，車內共8人，包括2名大人和6名小孩，除倪姓男駕駛明顯死亡外，其餘皆送醫搶救。

消防局指出，倪姓男童（10歲）送醫後不治；至於倪姓女童（4歲）全身90%有3度燒燙傷，送醫進行插管手術，展姓男童（2歲），送醫昏迷指數低，2人於今天清晨宣告不治。

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消防局說，坐在副駕駛座的展女（39歲），送醫昏迷指數低；倪姓男童（8歲）有2度燒燙傷，送醫插管手術中；吳姓女童（11歲）臉部7%有2度燒燙傷；展姓女童（4歲）送醫意識清楚。

國道公路警察局表示，駕駛為40歲的倪姓男子，昨晚7時27分許駕駛自小客車行駛五楊高架下匝道，因不明原因撞擊楊梅休息站車道分隔島護欄，導致車輛起火燃燒；現場於晚間10時8分排除，初步了解車輛有超載情形，確切事故原因待釐清。（編輯：方沛清）1140126