台中9電巴起火調查出爐 消防局：鋰電池過放電造成

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（中央社記者蘇木春台中9日電）台中市1處電動巴士停置場，10月間發生火警燒毀9輛電巴。台中市消防局火調報告日前出爐指出，經查為鋰電池過放電所造成；民眾使用電動車輛也應注意相關使用規定，避免釀災。

台中市消防局日前發布新聞稿表示，近日台中發生停駐近1年未使用的電動巴士火災，經查為鋰電池過放電所造成，由於鋰電池有體積小、高蓄電量的優點，但內部化學活性活躍也伴隨高危險性。

消防局說明，造成電動車鋰電池火災的原因分為電池芯內部與外部因素，內部因素包含過充、過放、撞擊或設計不良等因素，於充放電過程中，鋰離子形成樹枝狀結晶，刺破隔膜造成內部短路導致電池芯起火。外部因素包含電池組內部線路等引起短路，此時如保護裝置未能切斷迴路，電池芯內部會產生高熱，導致燃燒爆炸。

消防局提到，電動車輛使用及往後發展已成為趨勢，為防範電動車輛火災發生，民眾使用電動車輛應注意購買時需檢視是否有檢驗合格標章或相關證明文件，並依說明書指引使用，勿任意改裝車輛；充電設備應符合國家標準要求、依相關規定承裝並定期維護檢查充電設備，勿使用轉接插座或插頭連接充電，以免電流負載過大引起火災。

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消防局提醒，若於充電過程如有異常應立即移除電源，停止充電，充電完成應盡速移除，避免過充危險，更要避免於高溫場所充電，且充電場所不可堆放易燃物品，使用鋰電池響應永續的同時，更應該注意用電安全。

台中市北屯區1處電巴停置場，今年10月21日凌晨發生火警，共燃燒9輛電動巴士（8輛全毀、1輛半毀）。台中市交通局表示，起火車輛為四方公司遭銀行扣押車輛，由於四方公司已停業，所屬車輛後續由銀行及其他債權人進行扣押。（編輯：李淑華）1131209