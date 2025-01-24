2025小年夜到初五電影台強檔片單 雷神索爾、捍衛任務陪你過年

（中央社網站）春節連假期間，和親朋好友們在家一起看電影，沒有訂閱串流平台沒關係，今年各大電影台也推出許多強檔作品，中央社整理小年夜到大年初五的電影節目表，帶您一次掌握有什麼電影與看點。

1/27小年夜

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漫威超級英雄獨立電影系列第四集「雷神索爾：愛與雷霆」，時間線設於「復仇者聯盟：終局之戰」中薩諾斯被擊敗並恢復和平許久之後，全宇宙再度面臨被惡勢力殲滅的威脅，雷神及復仇者聯盟將與反派決一死戰。片中「雷神」克里斯漢斯沃和「女武神」泰莎湯普森再度聚首，飾演索爾前女友的娜塔莉波曼，更將獲得雷神強大神力，以「女雷神」造型亮相。

陳柏霖、李銘忠、蔡凡熙、林哲熹主演的喜劇電影「還錢」，小年夜在螢幕報到。全片描述一個竊盜集團在小年夜悄悄執行10億元竊盜案，陳柏霖扮演集團首腦張博駿，在率領團隊潛入銀行金庫時遇上黑吃黑，讓前女友捲入案件，逼得他們不得不把10億還回去。片中吳糠仁客串被集團視作偷竊目標的銀行企業家，以中英夾雜口吻搞笑登場，令人為之一亮。

1/28除夕

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除夕電影片單可滿足喜歡看動作片的觀眾。「周處除三害」結合黑幫復仇、犯罪動作，講述通緝犯陳桂林在角頭大哥的告別式上復仇，意外發現自己只是排名第3的通緝犯，於是決定查出前2名下落，並將他們一一除掉。電影由阮經天、袁富華、陳以文、王淨、李李仁、謝瓊煖、曾珮瑜主演，可以看到阮經天與李李仁激烈的警匪追逐戲和槍戰場面。而王淨和阮經天的感情戲也是片中一大看點。

「爆復」由奧斯卡最佳男主角獎提名的動作巨星連恩尼遜主演，講述連恩尼遜飾演的麥特載小孩上學時，接到一通威脅電話，對方告知車上設有炸彈，只要下車就會爆炸，更遭炸彈客嫁禍，成為盜領贓款的代罪羔羊。麥特是否能成功揭開炸彈客真面目、洗清冤屈？可以在除夕夜揭開謎底。

「月球隕落」多了科幻災難的元素，故事描述月球受到神秘力量影響，偏離原本軌道，開始朝地球邁進，即將造成人類滅絕。荷莉貝瑞飾演美國太空總署長，堅信自己有方法可以拯救局面，但唯一相信她的人只有前同事，和主張月球是人造的陰謀論者，他們3人冒著風險踏上月球拚命一搏，卻發現月球上隱藏著巨大秘密。

1/29初一

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「排球少年！！垃圾場的決戰」接續動畫版第4季，主角日向翔陽所屬的烏野高中，擊敗全國大賽第2輪的勁敵稻荷崎高中之後，將和多年宿敵音駒高中交手。2校教練在年輕時許下了要在全國大賽對決的約定，卻一直未能如願，直至今日終於迎來對戰的機會，彼此將拚盡全力，打出精采宿命之戰。喜歡看運動動畫的觀眾，不妨可以將排球少年納入觀看清單中。

「富都青年」敘述一對沒有公民身分證的兄弟，在馬來西亞社會的底層人生。吳慷仁飾演聾啞哥哥阿邦，個性認命刻苦，只求安定生活；陳澤耀則飾演弟弟阿迪，暴走的個性使他不甘向命運低頭，兩人無父無母相依度日。某天一位社工自願協助追查他們的生父生母，眼看命運即將扭轉，卻發生一場意外，徹底擊碎他們向上流動的夢想。電影深刻描繪移工面臨的生活困境，吳慷仁詮釋聾啞人士，片中全程使用手語溝通，精湛的「無聲」演出是本片一大看點。

1/30初二

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初一到初二連2晚播出「捍衛任務」和續集。第一部由基努李維飾演紐約退休殺手約翰維克，他隱退後唯一慰藉是亡妻留下的愛犬。然而，某天一群暴徒闖入他家，不僅搶走他的車，更殘忍殺害愛犬，促使約翰重新重拾武器，展開一場冷酷而致命的報復行動。

第二部「捍衛任務：殺神回歸」則描述約翰再次隱退後，被昔日盟友找上門，要求他履行一份殺人血契，卻因此陷入陰謀，遭全球頂尖殺手追殺。隨著背叛接踵而來，約翰必須在驚險槍戰和絕命逃亡中再次證明他不可動搖的實力。

1/31初三

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喜歡看動作喜劇的觀眾，可以觀看韓國電影「警賊黑白衝」。電影講述刑警趙修光性格火爆，拳頭總是動得比嘴巴快，因常常失控對嫌犯動粗，被調職到濟州島。金仁海扮演韓國最厲害的詐欺師，身負7項前科，追捕他的刑警總會遇上巨大破壞，因此外號又被稱作「大爆炸」，濟州島剛好是他下個犯案目標。一連串因緣際會下，暴走刑警將與詐騙天才擦出火花，聯手對抗黑幫勢力，展開一場搞笑精彩大亂鬥。

2/1初四

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還記得「漫漫回家路」的男主角戴夫帕托嗎？動作驚悚片「怒火狂猴」是他首度挑戰自編自導自演的作品。戴夫帕托在片中飾演男主角基德，電影描述基德的媽媽被冷血謀殺、村民被殘酷迫害，無名的他只能在陰暗的地下格鬥場，戴上猴子頭套上場充當人肉沙包，勉強維持生計，就這樣日復一日。某天基德因緣際會下踏入腐敗的菁英階層中，童年受到的創傷被掀起，進而憤怒爆發，展開一連串報復行動。整部片充滿刺激打鬥場景，不但被稱作是印度版「捍衛任務」，還在SXSW影展世界首映獲觀眾票選獎。

2/2初五

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「最後的郊遊」由出演「花漾奶奶秀英文」的影后羅京子、「海岸村恰恰恰」的金英玉，以及「私刑制裁」的影帝朴根瀅主演。故事描述80歲的主角銀心（羅京子飾）經常夢見已故母親，現實與回憶交錯使她不安，剛好摯友金順來首爾拜訪，2人決定一同返鄉。時隔60多年再次踏入故鄉，銀心偶遇曾暗戀自己的泰浩，也回憶起16歲的時光，經歷過人生風風雨雨的3人，決定一起展開「也許是最後一次」的郊遊。全片深刻描繪八旬老人的鄉愁與友情，以生命的豁達與美好溫馨收尾，也為9天春節連假畫下完美句點。（編輯：林品妤）1140124