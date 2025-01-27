甜茶、玄彬新春大銀幕陪過年 串流追劇選擇多

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（中央社記者王心妤台北27日電）新春連假不孤單，「甜茶」堤摩西夏勒梅主演「巴布狄倫」和玄彬的「哈爾濱」在大銀幕陪大家過新年；若不想出門，串流的「黑函情報戰2」、「暗夜情報員2」等都是好選擇。

今年大銀幕雖沒有賀歲國片，不過仍有好萊塢大片陪伴大家過年，「巴布狄倫：搖滾詩人」（A Complete Unknown）由提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）主演，講述美國歌手暨詩人巴布狄倫（Bob Dylan）從19歲開始改變音樂歷史的人生故事。

韓國男神玄彬主演的「哈爾濱」，劇情圍繞在韓國獨立運動家安重根與同袍的革命故事，由他跟李棟旭、朴正民、全余贇、趙祐鎮、朴勳等人主演，玄彬曾透露，要飾演擁有抱持為國犧牲決心的歷史人物壓力很大，甚至自我懷疑是否能做到。

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若不想出門看電影，那變成「沙發馬鈴薯」慵懶追劇也是好選擇，Netflix上有影集「暗夜情報員2」（The Night Agent 2）、「黑函情報戰2」（The Recruit 2）等新劇，或是重溫去年的經典台劇「影后」、「鹽水大飯店」、「正港分局」等，保證能又哭又笑過好年。

Disney+新春則有韓國影后金憓秀主演偵查劇「揭密最前線」，或是經典美劇「陰屍路」外傳「陰屍路：生存者」（The Walking Dead: The Ones Who Live）、艾美獎得主斯特林布朗（Sterling K. Brown）與詹姆斯馬斯登（James Marsden）主演的「極樂凶間」（Paradise）等。（編輯：龍柏安）1140127