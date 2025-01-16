「紅白大賞」迎接春節 頑童、羅志祥陪伴過除夕

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（中央社記者洪素津台北16日電）饒舌團體頑童MJ116和歌手羅志祥錄製台視「超級巨星紅白藝能大賞」，要陪觀眾度過除夕夜；台視今天分享，頑童登台就成功嗨翻台北小巨蛋，羅志祥則大秀舞技，搭配30人舞群氣勢十足。

台視今天發布新聞稿表示，饒舌團體頑童MJ116連續2年陪伴全台觀眾度過最嗨的除夕夜，一出場便引起全場沸騰，一連演唱Intro、「速命道」、「走跳」、Champagne Shower，毫無冷場的精彩演出讓粉絲為之瘋狂，搭配舞台及燈光效果，現場觀眾彷彿置身大型夜店。

羅志祥這次則帶來十分精采的舞台，30人舞群的排舞整齊劃一氣勢驚人，魅力席捲現場，滿滿粉絲熱情地揮舞著螢光棒，在全場觀眾驚喜歡呼的尖叫聲中，讓錄製節目的台北小巨蛋嗨到最高點。

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羅志祥大秀舞技後也說，「2025年我希望每一個人都開開心心的，不然會『蛇』不得讓大家難過。」此外，節目中也特別安排粉絲與偶像互動的遊戲環節，在充滿緊張與歡笑「射龍門」遊戲中，有名追隨羅志祥長達20年鐵粉參與，而寵粉的羅志祥也表示，記得這名粉絲職業是護理師，爽快將「撞柱」獎金加碼至新台幣6萬元，並感性地說：「感謝醫護人員的辛苦付出」。

台視「超級巨星紅白藝能大賞」將於農曆除夕（1月28日）在台灣電視台（台視主頻）播出，網路獨家則是在MyVideo播出。（編輯：陳政偉）1140116