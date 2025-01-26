王彩樺攜蔡秋鳳、張秀卿 WE ARE重返秀場年代

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（中央社記者王寶兒台北26日電）回味歌廳秀年代，藝人王彩樺及邵大倫今年重返文總春節節目WE ARE舞台擔任秀場主持人，邀來王彩樺的好姐妹張秀卿及蔡秋鳳，熱唱「我是女王」及「金包銀」等經典曲目。

節目「WE ARE 我們的除夕夜」由文化總會製作，去年文總規劃歌廳秀主題，邀來歌手陳雷、葉璦菱、王彩樺、邵大倫及黃于庭再現昔日風光。王彩樺更與女兒黃于庭上演愛的親親，成為節目播出後熱議話題。

今年文總延續歌廳秀主題，找來王彩樺與邵大倫擔任主持人，並加入張秀卿、蔡秋鳳帶來系列經典組曲，4人分別帶來「小姐請你給我愛」、「金包銀」、「醉英雄」、「車站」、「我是女王」等曲，最後還熱鬧共演「好膽你就來」。

王彩樺表示，4人都很熟，也在很多場合合作過，但出道40多年來4人共演卻是首次。而資歷最淺的邵大倫面對3后則笑說自己是「局外人」，要負責上台「畫圈圈」來管時間。

王彩樺、張秀卿在接受媒體訪問時，一拿起麥克風就說不停，相比之下蔡秋鳳則較為寡言，她笑說，這次同台非常開心，其他人很會講笑話，她就負責笑就好了。

王彩樺則打趣說：「蔡秋鳳不太會講話，但拿到麥克風就會停不下來。」而在錄影前2天蔡秋鳳才犯腸胃炎，錄製節目當日還是抱病上場。

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連2年參與WE ARE，王彩樺也表示，期盼明年還能有表演機會，「讓歌廳秀綿延不斷，每一年都可以讓家中長輩有一個歡樂的除夕夜。」

文總春節特別節目「2025 WE ARE 我們的除夕夜」將於28日晚間7時播出，播出平台包含三立都會台、三立台灣台、中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、文總YouTube等；國際影音平台TaiwanPlus將同步以英語字幕播送。（編輯：龍柏安）1140126