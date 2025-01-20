蘇打綠復刻冬未了衝博客來冠軍 紀錄片24日上架

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（中央社記者王心妤台北20日電）樂團蘇打綠完成專輯「冬 未了」並登上博客來華語專輯冠軍，他們預告將上架「柏林冬訪：蘇打綠復刻最終章」，團長阿福笑稱紀錄片深入內心，是創團以來最不搞笑的一次。

根據經紀公司提供資料，此次推出的紀錄片收錄蘇打綠復刻專輯過程，並以去年底前進德國柏林錄製「冬 未了」為主軸，讓團員們分享巡迴演唱會與專輯復刻計畫同時進行的心得及難處，影片將於24日晚間在YouTube上架。

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蘇打綠曾透露，復刻計畫中，「冬 未了」是最困難的一張專輯，最後花費的預算是原本設定的3倍，花了約新台幣6000萬元，金額也超過前3張作品，但他們今天說：「把錢花在對的地方，不留遺憾很值得」。

成員阿龔在紀錄片中表示，從2015年推出「冬 未了」專輯問世後，再也沒聽過此張專輯的音樂，也沒看過影片，引來其他團員笑說：「沒想到10年一晃而過，歌不只聽了，還要重新錄製」；而阿龔也為了重新錄音進行高強度練琴，甚至在柏林的飯店內租鋼琴來自我訓練，成果將展現在復刻作品中。（編輯：陳仁華）1140120