寒流來襲陽明山可能降雪 實施3階段交管車輛需加掛雪鏈

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（中央社記者趙靜瑜台北25日電）寒流持續發威，中央氣象署預估26日下午至28日清晨寒流南下持續降溫，陽明山地區有下冰霰及降雪機會，北市警局為防止路面結冰致生事故，將依交通局通報三階段交通管制實施。

台北市政府警察局交通警察大隊今天發布新聞稿表示，因應陽明山地區降雪所帶來之賞雪人、車潮，北市警局除偕同轄區士林及北投分局妥適規劃交通疏導管制勤務外，為防止路面結冰致生事故，將依交通局通報三階段交通管制實施。

其中，第一階段陽金公路（101甲線至中湖戰備道）下雪管制點為101甲線與陽金公路口以及仰德大道、至誠路口。第二階段大屯山區、七星山區、擎天崗、冷水坑下雪管制點為中湖戰備道與陽金公路口、湖山路與勝利街口、湖山路與中興路口以及菁山路101巷與新園街口。

第三階段陽明山中山樓及前山公園下雪、陽明山中山樓至文化大學下雪管制點為行義路、泉源路口，行義路、東昇路口以及格致路、凱旋路口。

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針對前述管制點，員警將依現場道路及車流實際狀況，實施彈性管制，雪融後依道路實際狀況開放通行。民眾由仰德大道欲進入陽明山區（含非假日），需憑「仰德大道通行證」通行，並應注意天候狀況，視需要加掛雪鏈，以維安全。

北市警局呼籲，駕駛人行經管制點，請依現場員警指示耐心等候、小心通過，確保雪地行車安全。另可透過收聽警察廣播電台及道路上設置之資訊可變標誌CMS，關注最新氣象資訊及交通管制訊息，共同維護陽明山下雪期間交通安全與順暢。（編輯：李淑華）1140125