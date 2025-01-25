寒流26日晚來襲 小年夜至大年初一低溫下探10度

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（中央社記者邱祖胤台北25日電）交通部中央氣象署表示，今天白天受東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，明晚起寒流南下，各地氣溫下降，過年期間易出現攝氏10度以下低溫。

氣象署指出，受寒流影響，小年夜（27日）至大年初一（29日）清晨各地天氣非常寒冷，中部以北、東北部及東部易有10度以下低溫。

氣象署指出，今日台灣東半部及桃園以北地區有局部短暫雨，山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

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氣象署提醒，今晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；今晚起基隆北海岸、東半部沿海地區（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率。

氣象署亦發布海上強風特報，指出今天東北風偏強，台灣北部海面及台灣海峽北部平均風力6至7級，最大陣風9級；台灣東北部海面、台灣東南部海面及台灣海峽南部平均風力可達6級，最大陣風8級，船隻請特別注意。（編輯：李淑華）1140125