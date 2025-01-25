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春節連假首日上午國道留意7壅塞路段 南向建議下午出發

2025/1/25 09:26（1/25 10:04 更新）
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圖為國道3號南下車潮。（中央社檔案照片）
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（中央社記者趙靜瑜台北25日電）農曆春節從今天起9天假期，高速公路局今天發布新聞稿指出，早上0到5時平均交通量為7.1百萬車公里，為年平均平日（4.0百萬車公里）的1.8倍；預估今日交通量為106百萬車公里。

根據高速公路局公布目前全國道路路況，截止上午7時交通量為12.5百萬車公里，今日起也將進行單一費率、開放路肩及匝道儀控等相關疏導措施。

高公局預判今日上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。

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高速公路局表示，昨天全日交通量為104.6百萬車公里，為年平均平日（92百萬車公里）之1.1倍，國5交通量為2.9百萬車公里，為年平均平日（2.5百萬車公里）之1.2倍，昨日下午1時後車流逐漸增加，國道車多路段包括國1內湖至圓山南向、林口至五股北向，於下午6時後全線路況恢復正常。

高公局也呼籲民眾出門務必檢查好車況養足精神，繫妥安全帶、切勿超速並注意車前狀況、保持安全距離。（編輯：李淑華）1140125

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