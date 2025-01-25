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春節連假首日 公路局估返鄉車潮湧現建議乘公共運輸

2025/1/25 09:48
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（中央社記者趙靜瑜台北25日電）春節連續假期首日，交通部公路局預估今天起將湧現返鄉車潮，易壅塞路段包含台2線及台2乙線關渡到淡水路段等路段，建議用路人出發前掌握易壅塞路況，也可搭乘公共運輸工具。

根據交通部公路局今天發布的新聞稿，易壅塞路段包含台2線及台2乙線關渡-淡水路段、台61線鳳鼻-香山及中彰大橋路段、台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線台中環線接國3快官及霧峰交流道及台88線鳳山-五甲路段等。

交通部公路局建議用路人出發前利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊，並請配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。

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交通部公路局表示，因應春節假期，已請客運業者籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備；這次連假也將推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已協調客運業者視人潮機動增班，根據統計，昨日西部國道客運共計行駛7011班次，疏運12萬9988人，疏運人數較113年同期增加6.2%；東部國道客運路線共計行駛1649班次，疏運2萬8833人，疏運人數較113年同期增加14.8%。（編輯：李淑華）1140125

#台2線
#交通部公路局
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