春節「男」言之隱 2行為釀攝護腺肥大發作高峰

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（中央社記者陳婕翎台北28日電）攝護腺肥大是許多男性的難言之隱，醫師提醒，春節易遇塞車而憋尿，以及感冒長者容易服用含抗組織胺成分藥物，是攝護腺肥大發作高峰期。

英國國王查爾斯三世（King Charles III）近期接受預定安排好的攝護腺手術後，據說身體「情況良好」。查爾斯三世公開病情也確實起了作用，導致國營國民保健署（NHS）網站上「攝護腺肥大」一詞的網路搜尋次數激增。

攝護腺肥大是許多男人共同的煩惱，是良性腺體增生，隨著年齡增長，雄性荷爾蒙持續刺激下，攝護腺的腺體隨之增生，造成攝護腺體積越來越大。據統計，50歲以上男性約5成有攝護腺肥大，80歲以後更高達9成有攝護腺增生狀況。遺傳、發炎、肥胖也是造成攝護腺肥大可能原因。

國泰醫院泌尿科主任王彥傑近期透過新聞稿提醒，以過往臨床經驗發現春節期間是攝護腺肥大發作高峰期，研判與2大風險行為有關。

第1種原因是多數人會利用春節出遠門，當遇上高速公路塞車，就可能容易憋尿，若中年男性有攝護腺肥大的問題，可能誘發突然尿不出來。

第2種原因則為春節期間人流南來北往，是上呼吸道傳染病如流感、一般感冒等流行期，尤其老人家更是容易被感冒纏身。王彥傑提到，感冒藥通常含有抗組織胺成分，容易使膀胱收縮能力下降，增加攝護腺肥大的症狀，導致排尿困難更加嚴重。

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王彥傑提醒，40歲以上的中年男性就容易開始有攝護腺肥大的問題，初期可能只有輕微頻尿，患者可能忽略掌握治療黃金期重要性，直到年紀更大，小便不順，仍有多數人因不好意思而未就醫延誤治療，一旦出現尿液嚴重滯留，甚至可能造成腎水腫或尿毒症，千萬別輕忽。

攝護腺肥大有2種主要症狀，壓迫性症狀是尿柱變細無力、中斷，需多次才能解完；刺激性症狀則是總有膀胱殘尿感，或尿急導致無法控制流出。一般說來，如果躺上床睡覺後，還需要起床小便2次或2次以上，夜尿現象頻繁，都應盡快就醫，接受治療。（編輯：管中維）1130128