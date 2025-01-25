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交通部估高鐵台中站初三、初四達高峰 適時疏運

2025/1/25 13:30
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（中央社記者黃旭昇新北25日電）交通部次長陳彥伯今天表示，春節輸運計畫特別重視高鐵台中站，預估初三、初四將達34.3萬人高峰。將與台鐵、公路局跨運具聯防，台鐵必要時將加開台中至台北的直達車。

行政院長卓榮泰今天視察交通部高公局交控中心，陳彥伯在致詞時說，交通部春節輸運計畫將AI人工智慧導入，充分運用大數據與AI分析，包括供需預測、時間的預測，都達到一定的水準。

陳彥伯說，高公局原估計24日旅次交通量為106百萬車公里至107百萬車公里，結果為105百萬車公里；高鐵預估為25.7萬人次，實際為23.9萬人次，準確率為93%；台鐵原預估為76萬人次，實際為72.9萬人次，準確率為95%。

陳彥伯表示，高公局預估準確率高達98%接近99%，主要是2013年起有電子收費，透過累積10餘年的大數據分析，可更精準預測，以配合匝道儀控分流車潮。

他說，高鐵台中站預估初三、初四將達到運量最高峰，將配合台鐵與公路局的聯防，加開直達車輸運，達到各運具及路網均衡。

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高公局長趙興華說，因應春節連假大量人潮，希望空間與時間的分流，配合短時間車流分析、未來車流時間分析，供用路人事先規劃行程，避開壅塞時段及路段。

此外，高公局表示，國道完成22處短期及大溪、大雅與霧峰系統交流道改善工程，紓緩瓶頸路段壅塞，增加道路疏運能量，也運用AI科技導入假期疏運模型，預測交通供需並規劃疏導措施。（編輯：吳協昌 ）1140125

陳彥伯
運輸減碳公路為主 提升公共運輸量及運具電動化高鐵估初三初四運量高峰 交通部跨運具聯防疏運
卓榮泰
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