小年夜估9壅塞路段 建議南向用路人下午時段出發

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）明天是小年夜，高公局預估南向交通量可達58百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，預判國1南向楊梅至新竹、國3南向土城至關西等9路段為重點壅塞路段，建議南向用路人下午時段出發。

春節連續假期第2天，交通部高速公路局發布新聞稿表示，今天下午國道壅塞路段包括國1南向湖口至新竹，國3南向中和至樹林，於下午5時後逐漸紓解，其餘路段行車狀況大致正常。截至下午5時，國道交通量為69.7百萬車公里，預估今日交通量為105百萬車公里、在預期範圍。

明天為春節連續假期小年夜，高公局預估國道交通量為102百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）1.1倍，其中南向交通量可達58百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。

高公局預判明日重點壅塞路段為國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統；國3南向土城至關西、快官至霧峰；國5南向南港系統至頭城；國4西向潭子系統至豐勢；國6西向舊正至霧峰系統；國10東向鼎金系統至燕巢系統、西向仁武至左營端等路段。

高公局建議南向用路人於下午時段出發，節省寶貴時間。明日國道相關疏導措施包括單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

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另外，高公局也提醒駕駛人明天白天寒流影響，各地天氣非常寒冷，北部、東北部地區及中南部山區為短暫雨後多雲，遇下雨時應開亮車頭大燈，並保持較長的跟車距離，小心駕駛以維行車安全。

高公局呼籲民眾出門務必檢查好車況及養足精神，勿分心疲勞駕駛，並繫妥安全帶、切勿超速並注意車前狀況、保持安全距離。（編輯：林恕暉）1140126