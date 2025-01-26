0121嘉義地震逾百起餘震 氣象署：民眾勿過度驚慌
2025/1/26 11:39（1/26 12:02 更新）
（中央社記者陳容琛台北26日電）農曆新年前地震消息頻傳，尤其過去2天已經出現7個最大震度4級的地震，中央氣象署地震中心今天指出，震央幾乎集中在台南市，不過請民眾不用過度驚慌。
即將進入農曆新年，沒想到過去2天的地震頻傳，從1月24日凌晨出現芮氏規模4.1地震後，又發生8個芮氏規模超過4.0的地震，而且震央幾乎集中在台南市楠西區、東山區。
透過 Google News追蹤中央社
根據中央氣象署的資料，1月21日在嘉義大埔凌晨發生芮氏規模6.4的主震後，統計至今天上午8時01分，共發生30個顯著有感餘震、78個小區域有感餘震，合計108個，包含今天上午7時38分發生芮氏規模5.7地震，最大震度台南市、嘉義縣、高雄市、嘉義市、雲林縣、彰化縣4級。
氣象署指出，今天上午的地震是全島有感地震，震央在台南市地區，也是0121餘震的1個序列，並強調未來一週仍無法排除規模5以上地震發生，但是民眾不用過度驚慌，隨時做好趴下掩護動作。（編輯：方沛清）1140126
延伸閱讀台南東山25日多起地震最大規模5.7 初判為21日餘震地震來時如何保命？不同情境避難原則一次看地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知睡夢中被震醒如何避難？消防署：速用枕頭棉被護頭頸寒流南下 26日入夜台南以北、宜蘭及澎湖低溫11度
- 0121嘉義地震逾百起餘震 氣象署：民眾勿過度驚慌2025/01/26 11:39
- 2025/01/26 10:24
- 2025/01/24 12:56
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
台南地震規模5.7屬21日餘震 歐亞、菲律賓海板塊碰撞所致