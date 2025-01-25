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台南東山多起地震最大規模5.7 初判為21日餘震

2025/1/25 21:32（1/25 21:46 更新）
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台南東山25日晚間發生多起地震。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
台南東山25日晚間發生多起地震。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社記者劉建邦台北25日電）台南東山發生芮氏規模5.7地震，地震測報中心表示，自21日在台南發生地震規模4.6，經統計後續發生多起餘震，但已陸續逐漸減少。

交通局中央氣象署地震測報中心技正林昭儀今天晚間接受媒體聯訪指出，台南東山區晚間7時左右連續發生2起地震，第一起為晚間7時49分發生芮氏規模5.7地震，地震深度7.7公里，另一起為晚間7時50分發生芮氏規模4.8地震，地震深度6.8公里。

他說，21日凌晨在台南市南化區發生芮氏規模4.6地震，地震深度12.8公里為主震，後續接連發生多起餘震，主要是在21日當天有60多個餘震，但後續餘震陸續有持續減少。

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林昭儀表示，從21日發生的主震後，統計至今天晚上8時51分，共發生27個顯著有感餘震，74個小區域有感餘震，共101個餘震，包含今天7時49、50分發生2起餘震。

另根據中央氣象署最新資訊，25日晚上9時又發生芮氏規模4.5地震，地震深度9公里，震央位於台南市東北方44.2公里（位於台南市東山區），最大震度台南市、嘉義縣、嘉義市3級。（編輯：林恕暉）1140125

#台南市
25日晚間7時49分台南發生規模5.7地震。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
25日晚間7時49分台南發生規模5.7地震。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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