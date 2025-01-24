台南楠西規模5.3地震為大埔餘震 台鐵一度減速省道無災情

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（中央社記者汪淑芬台北24日電）台南楠西今晚發生芮氏規模5.3地震，中央氣象署說，是21日嘉義大埔規模6.4地震的餘震。台鐵列車在震度4級與3級的地區減速慢行，公路局巡視震度4級以上地區道路，並無災情。

氣象署統計，至今晚8時49分，嘉義大埔地震後，餘震已有90起，其中規模5以上的有3起，以今晚這起最大，另外規模4以上的顯著有感地震有28起。

氣象署觀測，今晚台南楠西這起規模5.3地震，在嘉義及台南出現3級與4級震度。

台鐵公司說，嘉義、新營、善化路線震度都達4級，斗南與台南間按4級地震規定辦理，也就是第1趟列車以時速30公里，第2趟列車起以時速60公里慢行至前方站，由工務、電務單位派員巡查路線，確定無礙後，恢復原速度。

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台鐵於二水、台南的路線震度各3級，斗南與花壇間（含集集線）、台南與岡山間各按3級規定辦理，也就是第1趟列車以時速60公里慢行至前方站，並檢視路線，如無異狀，第2趟列車起恢復原速度。

公路局說，今晚地震後，針對轄管道路於震度4級以上路線巡查，轄區道路並無災情。（編輯：陳政偉）1140124