台南地震規模5.7屬21日餘震 歐亞、菲律賓海板塊碰撞所致

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（中央社記者楊淑閔台北26日電）氣象署今天說，上午7時38分發生芮氏規模5.7地震，震央在台南市楠西區，最大震度台南市、嘉義縣、高雄市、嘉義市、雲林縣、彰化縣4級，是歐亞板塊、菲律賓海板塊碰撞所致。

中央氣象署最新資訊，7時38分發生芮氏規模5.7地震，地震深度8.1公里，震央位於台南市政府東北東方41.3公里（位於台南市楠西區），最大震度台南市、嘉義縣、高雄市、嘉義市、雲林縣、彰化縣4級。

氣象署說明，這是一起全島有感地震，震央在台南市地區，是0121餘震的1個序列，未來一週仍無法排除規模5以上地震發生，但是民眾不用過度驚慌，隨時做好趴下掩護動作。

氣象署分析，台灣板塊的活動，在花蓮外海有菲律賓海板塊、歐亞板塊往北碰撞，台灣南部也有歐亞板塊、菲律賓海板塊碰撞，所以台灣今天發生地震事件。

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針對震央附近有曾文等水庫。氣象署說，水庫建設都有做一定耐震的評估、耐震係數是很高標準的，且山區是堅硬岩盤，目前這樣的地震狀況，應該是沒有什麼問題，經濟部水利署也做了水庫巡查，目前也是沒有什麼問題，請民眾不要擔心水庫會因地震有所危險、潰堤。

氣象署也說，造成鄰近縣市發生震度4級，北一點的彰化、雲林等還有到3級的震度，但是離震央愈遠震度愈衰減，雖然規模發生震度到4級的狀況，其實持續1到2秒之間，並不是很長，不用過度驚慌，台北因為高樓比較多，可能會比較有感。（編輯：方沛清）1140126

（中央氣象署提供）

（中央氣象署提供）

台南市楠西區26日上午7時38分發生芮氏規模5.7地震。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）