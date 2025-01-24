嘉義地震釀災 國土署：擬專案改善房屋軟腳蝦問題

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（中央社記者楊堯茹台北24日電）嘉義大埔21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，台南、嘉義都有房屋倒塌。國土署今天表示，已盤點租屋資源提供安置，另將比照0403地震，研提專案報請行政院同意，協助改善房屋軟腳蝦問題及提升建物耐震性能。

嘉義大埔21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，台南市楠西區、嘉義縣大埔鄉出現民宅坍塌、道路及設備受創等災損。

國土署上午發布新聞稿指出，有關台南市玉井區仁愛路文化大樓因地震成危樓，中央已緊急盤點租屋資源，提供352戶做為受災民眾安置使用；另建物後續處理會請台南市政府依據專業建築評估，提報弱層補強或危樓重建計畫，中央也會予以協助。

國土署表示，統計至今天上午9時止，民眾請求台南市政府評估的受損建築物分別有2878件（玉井區892件、楠西區1710件、其他區域276件）及嘉義縣3件。經過專業人員現地仔細察看受損情形，台南已經確認為紅單的有200件、確認為黃單501件（含嘉義縣1件）、無須張貼危險標誌件數共1026件，目前勘查行動持續中。

國土署表示，22日即與國家地震工程研究中心成立的輔導團隊，前往台南災區瞭解受災情形，針對有補強需求社區啟動輔導機制；另有關耐震弱層補強補助措施，將比照0403地震處理方式，研提專案報請行政院同意，全力協助民眾改善房屋弱層（俗稱軟腳蝦問題）及提升建物耐震性能。

國土署強調，中央會投入各項資源，與地方保持密切聯繫及提供必要協助，同時已請建築師、土木工程、結構工程及大地工程技師共同協助，以加速建物毀損評估，及提供短期安置等必要措施；後續配合租金補貼、重建（購）住宅貸款利息補貼、修繕住宅貸款利息補貼等政策，讓建築物修繕補強工作能盡早啟動及照顧每一位受災民眾的居住所需。

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國土署提醒，近日仍有餘震發生，請民眾檢視自家房屋，注意梁、柱、承重牆、樓板，是否有明顯裂縫或混凝土壓碎剝落、鋼筋外露等，如有上述情形，應盡快通報當地主管建築機關，由專業土木結構技師或建築師協助進行現場勘查及評估，及多加注意外牆磁磚剝落情形，民眾請儘量行走在騎樓內，以確保自身通行安全。

國土署表示，對於農曆年前仍全力投入勘災行動的建築師、土木技師及結構技師，以及堅守崗位持續進行各項服務救災的直轄市、縣市政府公職人員，表達最誠摯謝意。（編輯：張良知）1140124