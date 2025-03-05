氣象署：台南規模5.2地震 屬0121嘉義大埔餘震

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（中央社記者張雄風台北5日電）台南楠西今天晚間9時許發生規模5.2地震。氣象署地震中心表示，這地起震屬於0121大埔地震的餘震，未來仍不排除會有較大規模的餘震發生，加上近期降雨，提醒山區易有落石發生。

根據中央氣象署最新資訊，5日晚間9時27分發生芮氏規模5.2地震，地震深度14.3公里，震央位於台南市政府東北東方37.2公里（位於台南市楠西區），最大震度台南市、高雄市、嘉義縣4級。

氣象署地震中心主任吳健富告訴中央社記者，從位置和時間來看，今天這起規模5.2的地震是屬於0121嘉義大埔地震的餘震，由於0121地震規模6.4，屬於中大型地震，因此在主震仍陸續有餘震發生。

吳健富強調，未來在嘉義大埔、台南楠西一帶仍然可能會有規模5以上的餘震，但因能量已逐漸釋放、較大規模的地震比例上已經逐漸減少，主要會以規模4至5、或是規模3至4之間的地震為主，從統計上觀察是標準衰減的型式。

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吳健富提醒，由於地震過後土石鬆脫，加上近期降雨，山區要特別留意落石發生。

根據地震中心統計，截至今天晚間9時41分，0121地震後餘震共計172起，其中規模5至6共9起、規模4至5有49起、規模4以下為114起。（編輯：李淑華）1140305