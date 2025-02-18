嘉義大埔地震台南災損 重災專戶投入12.5億元

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（中央社記者張榮祥台南18日電）嘉義大埔1月21日地震，造成台南災損，台南市副市長趙卿惠、葉澤山今天宣布，「台南市政府重大災害賑災捐款專戶」已匡列12億5000萬元，投入震災紅黃單危險建物補助。

嘉義大埔地震將屆滿1個月，趙卿惠、葉澤山今天在永華市政中心說明災民安置及重建修復方案，著重於經費投入使用。

趙卿惠表示，市府全力協助災民重建修復家園，「台南市政府重大災害賑災捐款專戶」扣除高雄0206強震受災戶生活照顧及安平二期海砂屋等款項後，已匡列新台幣12億5000萬元投入嘉義大埔地震紅黃單危險建物補助。

市府指出，截至1月31日「台南市政府重大災害賑災捐款專戶」15億8428萬1226元，保留0206生活扶助及其他延續性計畫經費後，市府用於0121地震受傷慰問金、受災戶慰問金、楠西市場攤商營業收入捐失等4525萬元，此次再對紅黃單危險建物補助12億5000萬元。

趙卿惠說，12.5億元是來自社會各界對0206震災捐助善款，也是對0121受災戶「善意的協助」，並非賠償，市府在關鍵時刻伸出援手，無法百分百滿足所有受災戶期待，將盡力協助受災戶進行必要性修繕，幫助災民儘早恢復日常生活。

葉澤山表示，受災戶若有任何需求，可隨時向區公所反映。市府已成立「0121地震復建群組」，透過線上即時討論，第一時間協調及解決災民各項問題。待損壞評估工作告一段落，將視需求在楠西等災區舉辦說明會，協助後續復建事宜。

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至於災民申請入住水利署南區水資源分署宿舍，市府工務局已完成宿舍檢查，先整修2間作為示範，供居民參考實際居住環境。目前南水分署宿舍規劃34戶安置災民，2月17日完成修繕10戶及首波申請戶公開抽選，預定2月28日再完成24戶修繕工程。

市府工務局統計，截至2月17日，震災提報受損房屋4291戶，其中紅單477戶，黃單1333戶，未貼單2253戶，尚未評估228戶，已完成評估比例約94.7%。（編輯：郭諭儒）1140218