高鐵列車解除地震影響速限 逐步恢復正常運轉

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（中央社記者王心妤台北30日電）嘉義縣大埔鄉今天上午地震，台灣高鐵說，已完成嘉義地震應變及安全巡檢作業，解除全線速限，預計北上各車次自下午2時15分起、南下各車次自下午4時20分起，可自左營站及南港站依時刻表正常發車，實際發車時間將依列車調度為準。

台灣高鐵指出，今天上午受到嘉義地震影響，台中站至台南站路段測得地震偵測告警達1級至2級，隨後立即成立緊急應變中心並依標準作業程序，進行軌道、電力及土建設施巡檢。

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依標準作業程序巡檢，台灣高鐵表示，確認安全無虞後，漸進提升列車運轉速度，中午12時45分開始解除速限，由於受影響路段長達84.7公里，加上適逢初二班次密集時段，仍須逐步消化在巡檢期間降速運轉或延後的車次，目前各車次依照實際運轉調度狀況，逐步恢復正常運轉中。

台灣高鐵指出，如果旅客有疑問可詢問車站服務人員，而未出門旅客出發前可先到台灣高鐵官網查詢最新營運資訊。（編輯：戴光育）1140130