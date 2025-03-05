0121地震台南山區災損 逾4千受損建物約一半紅黃單

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（中央社記者張榮祥台南5日電）嘉義大埔1月21日地震造成台南山區災損，台南市政府今天宣布完成逾4000戶災損建物緊急評估，其中紅黃單占近5成，損壞評估報告將陸續寄出，再由公所受理申請補助。

台南市政府工務局今天指出，0121地震建築物災損共受理4236件通報，如今已完成緊急評估，其中紅單519件、黃單1567件，而不貼單2150件。

另外，災民對緊急評估有疑慮申請複評455件，已完成412件，剩下43件後續進行，包括玉井區26件、南化區7件、楠西區1件、白河區1件、新化區2件、六甲區1件、大內區5件。

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工務局將就實際損害及修復作出專業建議，且評估修復費用，以作為爭取補助參考，目前受理1878件中已完成1777件；工務局預定本週起，將已完成損壞評估報告陸續寄發給申請民眾。

工務局表示，受災戶收到損壞評估報告後，須檢具申請書、身分證影本、金融機構存摺影本（與申請人同）、損壞評估報告（正本）、公寓大廈組織報備證明（影本，無則免附）及其他規定文件（建物所有權狀影本、建物謄本、當年度房屋稅單影本、最新年度稅籍證明、委託書等證明文件），向所在地區公所臨櫃申請補助，一旦符合資格，再以書面通知，並將補助金額匯入申請人指定帳戶。（編輯：陳仁華）1140305