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嘉義大埔地震 台南建築物災損通報2650件

2025/1/24 12:56（1/24 13:21 更新）
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嘉義縣大埔鄉21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，台南市政府統計，截至23日晚間8時，台南市建築物災損通報2650件，正進行家園重整。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年1月24日
嘉義縣大埔鄉21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，台南市政府統計，截至23日晚間8時，台南市建築物災損通報2650件，正進行家園重整。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年1月24日
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（中央社記者張榮祥台南24日電）嘉義縣大埔鄉21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，台南市政府統計，截至昨晚8時，台南市建築物災損通報2650件，3天來緊急評估災損房屋1724件，其中紅單195件，黃單493件。

南市府工務局今天指出，地震發生後，台南市房屋受損，台南市土木、結構技師公會及建築師公會緊急評估受損房屋，高雄市、台中市、桃園市、新北市、台北市等專業技師公會後續也加入台南災區作業。

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工務局表示，受損房屋鄰近震央，不少老舊加強磚造或磚造房屋災損較嚴重，屋瓦掉落，牆壁龜裂及房屋倒塌，這些建築多是早期建造，耐震能力相對不足，頂樓屋突層也多是磚構造，地震首當其衝，發生裂損及倒塌。

市府連日協助清除倒塌磚牆及營建廢棄物，動員運棄受損磚牆，國軍也出動接續清運大型構造物，讓災民儘速重整家園，恢復日常生活。（編輯：郭諭儒）1140124

#台南市
#國軍
嘉義地震
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