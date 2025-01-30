10:11嘉義大埔地震規模5.6 最大震度嘉義縣5強【不斷更新】
2025/1/30 10:14（1/30 11:43 更新）
（中央社台北30日電）根據交通部中央氣象署最新資訊，嘉義縣政府東南方40.5公里（位於嘉義縣大埔鄉）今天上午10時11分發生芮氏規模5.6地震，地震深度10公里，最大震度嘉義縣5強。（編輯：李明宗）1140130
10:13
根據中央氣象署最新資訊，30日10時13分發生芮氏規模3.4地震，地震深度11.9公里，震央位於嘉義縣政府東南東方37.1公里（位於嘉義縣大埔鄉），最大震度嘉義縣3級。
10:15
根據中央氣象署最新資訊，30日10時15分發生芮氏規模4.3地震，地震深度12公里，震央位於嘉義縣政府東南東方37.7公里（位於嘉義縣大埔鄉），最大震度嘉義縣4級。
10:21
根據中央氣象署最新資訊，30日10時21分發生芮氏規模3.2地震，地震深度10.7公里，震央位於嘉義縣政府東南東方36.9公里（位於嘉義縣大埔鄉），最大震度嘉義縣4級。
根據中央氣象署最新資訊，30日10時21分發生芮氏規模3.3地震，地震深度10.4公里，震央位於嘉義縣政府東南東方36.9公里（位於嘉義縣大埔鄉），最大震度嘉義縣4級。
10:43
根據中央氣象署最新資訊，30日10時43分發生芮氏規模3.3地震，地震深度10.9公里，震央位於台南市政府東北東方49.0公里 （位於台南市南化區），最大震度嘉義縣4級。
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