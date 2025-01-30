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嘉義連5震阿里山公路落石一度雙向不通 高鐵部分列車延誤

2025/1/30 10:50（1/30 11:21 更新）
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嘉義縣大埔鄉30日上午地震，台18線（阿里山公路）69.5K一度雙向無法通行。（嘉義縣政府提供）
嘉義縣大埔鄉30日上午地震，台18線（阿里山公路）69.5K一度雙向無法通行。（嘉義縣政府提供）
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（中央社記者王心妤台北30日電）嘉義縣大埔鄉今天上午地震，台18線（阿里山公路）69.5K有落石，一度雙向無法通行，目前恢復單線雙向通行，而台灣高速鐵路股份有限公司說，正依應變作業程序啟動路線及設施巡檢，各車次可能延誤。

交通部公路局雲嘉南區養護工程分局阿里山工務段表示，目前已單線雙向通車。

此外，台灣高鐵說，台中到台南路段測得地震告警，共9班次列車正好經受影響區域，臨時停車，正依應變作業程序，啟動路線及設施巡檢。巡檢期間，通過受地震影響路段，各車次將依速限降速行駛，可能造成延誤。

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根據高鐵官網，地震導致部分列車延誤，影響路線包含南港站到高雄站，已派員處理中。

根據交通部中央氣象署最新資訊，嘉義縣大埔鄉上午10時11分到21分發生5起地震，芮氏規模從3.2到5.6，最大震度嘉義縣5強，氣象署地震測報中心將於上午11時20分說明地震情形。（編輯：李明宗）1140130

#台18線
#台灣高速鐵路股份有限公司
#台灣高鐵公司
#阿里山公路
#交通部中央氣象署
（圖取自台灣高鐵網頁thsrc.com.tw）
（圖取自台灣高鐵網頁thsrc.com.tw）
台18線（阿里山公路）69.5K有落石。（嘉義縣政府提供）
台18線（阿里山公路）69.5K有落石。（嘉義縣政府提供）
根據交通部中央氣象署最新資訊，嘉義縣大埔鄉30日上午10時11分到21分發生5起地震。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
根據交通部中央氣象署最新資訊，嘉義縣大埔鄉30日上午10時11分到21分發生5起地震。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
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